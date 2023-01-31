В Рязани пьяный водитель повредил припаркованные во дворе машины

В Рязани сотрудники ППС задержали нетрезвого водителя, повредившего припаркованные во дворе жилого дома на улице Мервинской автомобили. Подробности инцидента сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Сотрудников полиции вызвали бдительные граждане, сообщившие о нетрезвом мужчине, севшем за руль своего автомобиля. К приезду правоохранителей нарушитель успел на своём «Хендай Санта Фе» столкнуться с двумя стоящими иномарками. После этого водитель припарковался и ушёл.

36-летнего жителя дома задержали. Прибор показал 0,561 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На рязанца составили протоколы за пьяную езду и оставление места ДТП. Мужчине грозит штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок до двух лет.