Вторник, 31 января, 2023
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В Рязани пьяный водитель повредил припаркованные во дворе машины

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В Рязани сотрудники ППС задержали нетрезвого водителя, повредившего припаркованные во дворе жилого дома на улице Мервинской автомобили. Подробности инцидента сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Сотрудников полиции вызвали бдительные граждане, сообщившие о нетрезвом мужчине, севшем за руль своего автомобиля. К приезду правоохранителей нарушитель успел на своём «Хендай Санта Фе» столкнуться с двумя стоящими иномарками. После этого водитель припарковался и ушёл.

36-летнего жителя дома задержали. Прибор показал 0,561 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На рязанца составили протоколы за пьяную езду и оставление места ДТП. Мужчине грозит штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок до двух лет.

В Рязани пьяный водитель повредил припаркованные во дворе машины

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