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Среда, 9 февраля, 2022

В Рязани пьяный водитель попытался сбежать от полицейских 

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В Рязани пьяный водитель попытался сбежать от полицейских 

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области
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В рязанском посёлке Приокский пьяного водителя на ВАЗ задержали при попытке бегства, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Во время патрулирования сотрудники полиции заметили на водительском сидении автомобиля мужчину с явными признаками опьянения.

Увидев приближающихся полицейских, водитель резко начал движение. Тогда старший сержант полиции открыл дверь автомобиля, вытащил ключи из замка зажигания. После водитель бросился бежать, однако его успели поймать.

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По факту случившегося проводится проверка.

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