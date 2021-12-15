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Среда, 15 декабря, 2021
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В Рязани перевозчики просят поднять стоимость проезда до 28 рублей

7info

В Рязани коммерческие перевозчики просят поднять стоимость проезда в маршрутках до 28 рублей. Обращение региональной ассоциации перевозчиков к губернатору Николаю Любимову опубликовала группа «Новости Рязани ВКонтакте».

Перевозчики обращают внимание на то, что установленный тариф не менялся четыре года — с 1 декабря 2017. Сейчас стоимость проезда в общественном транспорте — 23 рубля.

Предприниматели отметили, что за это время выросла стоимость топлива, запчастей. По их мнению, существующий тариф может привести к разорению транспортников.

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Отметим, что жители Рязани регулярно жалуются на работу маршруток. Машины не выходят в рейсы по вечерам, водители нарушают правила, грубят пассажирам.

В Рязани перевозчики просят поднять стоимость проезда до 28 рублей

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