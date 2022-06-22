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Среда, 22 июня, 2022

В Рязани перекроют движение по улице Разина

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7info

В Рязани перекроют движение по улице Разина

В связи с капитальным ремонтом тепловых сетей по ул. Разина с 10.00 23 июня до 21.00 28 июля от дома 29/20 до дома 27/19 будет закрыто движение транспорта. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

На время производства работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены.

В связи с закрытием движения, автобусы маршрута №68М2 при движении из центра города будут следовать до конечного остановочного пункта «ул. Разина» по своему маршруту, в обратном направлении по Телевизионной ул., ул. Ломоносова, Трудовой ул., далее по своему маршруту.

Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

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