В Рязани переименовали три остановки общественного транспорта

Рабочая группа по рассмотрению предложений о присвоении, изменении наименований остановочных пунктах города Рязани утвердила новые названия трех остановок общественного транспорта.
Соответствующие постановления опубликовала администрация города на сайте «Рязанские ведомости». Согласно официальным документам, были произведены следующие изменения:
- Остановочный пункт «Школа» (ул. Черновицкой) в районе жилого здания, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 34, переименован в остановочный пункт «Севастопольская аллея».
- Остановочный пункт «Соборная пл.» в районе жилого здания, расположенного по адресу: г. Рязань, Соборная пл., д. 2, переименован в остановочный пункт «Музей на Соборной».
- Остановочный пункт «Кальная ул., д. 7» в районе жилого здания, расположенного по адресу: г. Рязань, Кальная ул., д. 7, переименован в остановочный пункт «Бассейн «Классика».