В Рязани передано в суд дело о коммерческом подкупе

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Рязанской области в суд направлено уголовное дело по обвинению лица, замещающего одну из руководящих должностей на промышленном предприятии города Рязани, в совершении коммерческого подкупа (п. «г» ч. 7 ст. 204 и ч. 8 ст. 204 УК РФ).

Следствием установлено, что в период с 2019 по 2024 г.г. обвиняемый, занимая должность заместителя начальника отдела материально-технического снабжения на предприятии, незаконно получал денежные средства от предпринимателей за способствование в заключении с ними договоров на поставку сырья и материалов.

В ходе расследования уголовного дела выявлено пять эпизодов преступной деятельности обвиняемого, в результате которой им незаконно получено около 8,7 млн рублей.

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С целью обеспечения приговора на имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму около 4 млн рублей.