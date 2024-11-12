В Рязани передали в суд дело женщины-курьера наркопшопа

Следственный отдел МВД по Московскому району Рязани завершил расследование уголовного дела против 37-летней жительницы города, обвиняемой в совершении наркопреступлений.

В начале августа текущего года на улице Сельских Строителей полицейские задержали женщину. При личном досмотре у неё в сумке нашли пакет с героином массой 1,44 грамма, обмотанный клейкой лентой. Впоследствии, в ходе оперативных мероприятий, сотрудники полиции обнаружили несколько тайников, организованных задержанной в Московском районе, из которых изъяли ещё 4,73 грамма героина.

Следствие установило, что женщина сотрудничала с нелегальным интернет-магазином, занимаясь перевозкой партии наркотиков в Рязанскую область для дальнейшего распределения между мелкими сбытчиками. Оптовую партию наркотиков она забирала в Подмосковье и делала тайники-«закладки» с метадоном — всего около 200 штук — на территории Московской области.

Уголовное дело возбуждено по четырём эпизодам, предусмотренным ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Материалы дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.