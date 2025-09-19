Пятница, 19 сентября, 2025
Рязань
Происшествия

В Рязани перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в мошенничестве с землей

Алексей Самохин

Заместитель прокурора области Екатерина Банникова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 68-летнего жителя Рязанской области. Его обвиняют в 16 эпизодах мошенничества с земельными участками (чч. 2, 3 ст. 159 УК РФ; ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, в период с 2012 по 2022 год мужчина подделывал свидетельства о праве собственности на муниципальные земельные участки в Рязанском районе. Это позволяло ему незаконно оформлять право собственности на себя и других лиц с целью дальнейшего отчуждения.

Ущерб муниципалитету составил более 7,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Рязани.

