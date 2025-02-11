В Рязани пенсионер отправил порно видео 13-летней девочке

В Рязани 68-летнего мужчину подозревают в отправке через интернет порнографии несовершеннолетнему ребенку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Следствием установлено, что пенсионер отправил 13-летней девочке порнографические материалы. Мужчину обвиняют в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней и распространении порнографии.

Подозреваемого задержали и поместили под стражу. Представители правопорядка убедительно просят взрослых провести с детьми беседу о безопасном использовании интернета.