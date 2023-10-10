В Рязани пассажирка получила травмы в ДТП с двумя маршрутками

В результате ДТП с участием двух маршруток в Рязани получила травмы 50-летняя женщина. Подробности происшествия сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

9 октября в 20.23 у дома № 25 по Московскому шоссе Рязани 35-летний водитель автобуса «ПАЗ 32040504», по предварительной информации, совершил столкновение с автобусом «Пежо» под управлением 57-летнего жителя Рязанского района.

Пассажирке, ехавшей в «Пежо», потребовалась помощь медиков.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, обстоятельства ДТП выясняются.