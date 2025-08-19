Вторник, 19 августа, 2025
Рязань
Общество

В Рязани ПАО «РЭСК» разыгрывает ценные призы среди своих клиентов

Алексей Самохин

Рязанская энергосбытовая компания (входит в Группу РусГидро) объявила об акции «Включаем будущее», которая продлится до 19 ноября 2025 года.

Среди участников будут разыграны: Яндекс Станция Алиса Midi, робот-пылесос, кофемашина, три Яндекс Станции Алиса Mini, а также пять подарочных сертификатов на маркетплейс номиналом 3000 рублей. 

Условия участия в конкурсе: 

• Иметь лицевой счёт в «РЭСК», который зарегистрирован на вас.

• Ознакомиться с Положением акции на сайте.

• Зарегистрироваться в сервисе «Личный кабинет клиента», если вы еще не зарегистрированы.

• Иметь подписку на получение счета в электронном виде или оформить ее в период действия акции на сайте ПАО «РЭСК».

• Заполнить анкету участника на сайте: https://resk.ru/chastnym-klientam/aktsii/ или отправить скан-копию заполненной анкеты на электронную почту: show@resk.ru или press@resk.ru. 

• Не иметь задолженности по оплате за электроэнергию на момент подведения итогов.

20 ноября генератор случайных чисел определит 11 счастливчиков. Призы будут разыграны в порядке, установленном в Положении о конкурсе. Имена победителей опубликуют на официальном сайте и в социальных сетях компании.

Культура и события

Рязань масштабно отпразднует 930-летие: полная программа мероприятий

Откроет празднование 29 августа в 8:00 традиционный молебен во Славу города Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Далее рязанцев и гостей города приглашают на мастер-классы, фестивали, которые пройдут в различных локациях города.
Новости России

Мирная пауза окончена, ВС РФ разносят Одессу

В ночь атаки российские войска задействовали не менее 30 ударных беспилотников, целью стали объекты, связанные с ВСУ, в разных районах Одессы.
Культура и события

Рязанка прошла кастинг проекта «Ну-ка, все вместе!» телеканала «Россия»

Программа вышла в эфир в пятницу, 15 августа. 
Новости России

Мария Захарова: Россия предупреждала, что этот монстр, аморальный и кровожадный, никогда не остановится

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение главы МИД Венгрии Петер Сийярто о том, что Украина атаковала ведущий в Венгрию нефтепровод из-за чего поставки нефти в страну остановлены.
Новости России

На хамство Азербайджана начали отвечать — военкор Коц

По мнению Александра Коца, депортация и лишение гражданства лидеров диаспор нарушает привычные бизнес-схемы, через которые колоссальные деньги уходят из России на родину.

Происшествия

Ребенок 6 лет пострадал в ДТП в Рязани

На улице Интернациональной столкнулись автомобили «Лада Калина» и ВАЗ-21124. Пострадали два пассажира.
Культура и события

Гости 1/4 финала официальной рязанской лиги КВН смогут попасть на музыкальный фестиваль «Поющий Косопуз»

Билеты можно будет обменять на выходе из зрительного зала.
Происшествия

За махинации с налогами рязанский бизнесмен может сесть на пять лет

Его действия привели к неуплате более 74 млн рублей в бюджет.
Новости России

Группа мигрантов избила футболиста до комы в Щёлково — «МК»

Врачи диагностировали у пострадавшего множественные переломы, гематомы, разрыв гортани и открытую черепно-мозговую травму
Общество

В Рязани ремонтируют общежитие РГУ имени Есенина

До 1 октября все работы будут завершены, но уже с началом нового учебного года туда начнут заселяться студенты.
Новости России

В Бурятии задержан бывший опекун беременной шестиклассницы 

Ситуацию взяла под личный контроль уполномоченный по правам ребёнка в регионе.
Новости России

Спорт

В Рязани прошли сборы хоккейных арбитров ЦФО

В течение трех дней участники сборов были вовлечены в насыщенную программу: сдача фитнес-тестов, а также нормативов на льду, прохождение теоретических тестирований, разборы игровых эпизодов, встреча с психологом