В Рязани ПАО «РЭСК» разыгрывает ценные призы среди своих клиентов

Рязанская энергосбытовая компания (входит в Группу РусГидро) объявила об акции «Включаем будущее», которая продлится до 19 ноября 2025 года.

Среди участников будут разыграны: Яндекс Станция Алиса Midi, робот-пылесос, кофемашина, три Яндекс Станции Алиса Mini, а также пять подарочных сертификатов на маркетплейс номиналом 3000 рублей.

Условия участия в конкурсе:

• Иметь лицевой счёт в «РЭСК», который зарегистрирован на вас.

• Ознакомиться с Положением акции на сайте.

• Зарегистрироваться в сервисе «Личный кабинет клиента», если вы еще не зарегистрированы.

• Иметь подписку на получение счета в электронном виде или оформить ее в период действия акции на сайте ПАО «РЭСК».

• Заполнить анкету участника на сайте: https://resk.ru/chastnym-klientam/aktsii/ или отправить скан-копию заполненной анкеты на электронную почту: show@resk.ru или press@resk.ru.

• Не иметь задолженности по оплате за электроэнергию на момент подведения итогов.

20 ноября генератор случайных чисел определит 11 счастливчиков. Призы будут разыграны в порядке, установленном в Положении о конкурсе. Имена победителей опубликуют на официальном сайте и в социальных сетях компании.