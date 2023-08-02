В Рязани «озверевшие собаки» повредили автомобиль

Для борьбы с бедностью и снижения потребительских цен необходимо государственное регулирование тарифов естественных монополий, убежден руководитель думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.Он отметил, что в последние дни весенней сессии думское большинство «Единой России» отклонило законопроект СРЗП об ограничении роста тарифов.
«Мы предлагали определять уровень тарифов...
Во вторник, 1 августа, губернатор Павел Малков посетил в ходе рабочей поездки город Михайлов.
Губернатор посетил, в частности, парк «Семейный». Глава администрации Михайловского района Евгений Сидоров проинформировал, что создание нового общественного пространства в городе началось в 2020 году за счет средств муниципального и областного бюджетов. Было произведено планирование и озеленение территории, обустроены тротуары и дорожки. В этом году парк...
Жители поселка Смолино Челябинской области рассказали КП подробности о маньяке Владимире Ческидове и его матери.
По версии следствия, женщина все прекрасно понимала и видела издевательства над пленной девушкой.
«Валя мне хвалилась: такая хорошая девушка у Володи, помогает мне всегда! Она ее всегда называла только словом «девушка». Без имени. Я...
Члены экипажа уже легендарного танка «Алеша», который уничтожил колонну техники ВСУ, обратились к западным лидерам. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.
Несколько дней назад танкисты подбили восемь единиц техники противника в Запорожской области.
«Хотелось бы посмотреть в глаза западных кураторов и передать большой привет производителям «Леопардов». Скоро сюда приедут «Абрамсы», с...
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал в интервью радио Sputnik о двух опасных ошибках при заправке машины в жару.
Эксперт предупредил, что бензин легко воспламеняется летом, поэтому необходимо соблюдать два правило.
«Не надо держать бак пустым, то есть не надо ездить «на парах», – пояснил Шапарин.
Специалист пояснил, что...
Полицейские задержали 49-летнего жителя Воронежской области, который надругался над пятью девочками в Анапе.
В распоряжении телеграм-канала SHOT появилась фотография злоумышленника.
Инцидент произошел в детском лагере «Счастливое детство».
«Геннадий зашел в комнату отдыха и надругался над школьницами 10-12 лет», – говорится в публикации.
Четыре девочки приехали на отдых из ДНР, еще одна...
Толпа подростков сняла на видео издевательства над 19-летней девушкой в Волгограде, пишет V1.RU.
Инцидент произошел 19 июля в Советском районе возле кооперативного института. На кадрах видно, как трое юношей избили и расстреляли жертву из пневматического пистолета.
«Вы что делаете, люди? Перестаньте!» – кричала потерпевшая.
Следователи уточнили, что злоумышленники повалили девушку...