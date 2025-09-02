В Рязани отреставрируют здание правительства на улице Ленина

В Рязани объявлен тендер на реставрацию и приспособление к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения «Здание банка С. Живаго», 1913-1917 г.г. по адресу: ул. Ленина, д. 30. Документы опубликованы на портале госзакупок.

В здании на улице Ленина, 30 располагается правительство Рязанской области.

Начальная (максимальная) цена контракта — 54 миллиона 986 тысяч 479 рублей 71 копейка. По итогам торгов цена контракта обычно снижается.

Подрядчику нужно будет отремонтировать фасад, укрепить фундамент, также заменить окна. Кроме того, на здании установят архитектурную подсветку.