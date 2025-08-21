В Рязани отремонтируют здание Сбербанка на улице Маяковского

В Рязани объявлен тендер на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта здания на улице Маяковского, 37. В этом строении находится отделение Сбербанка.

Согласно информации с портала госзакупок, начальная цена контракта составляет 4,6 млн рублей. Деньги на работы выделят из областного бюджета. Заказчиков выступает «Центр закупок Рязанской области».

После ремонта в здании планируется разместить объекты государственного и муниципального управления.

Исполнителю предстоит разработать поэтажные планы с расстановкой рабочих мест, а также подготовить дизайн-проекты кабинетов на третьем этаже основного здания и на первом и третьем этажах пристройки. Срок выполнения работ — 60 дней с момента подписания контракта.