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В Рязани отремонтируют мост через Плетёнку, пострадавший при падении самолёта

Небольшой мост через реку Плетёнка в Рязани, пострадавший при падении военного самолёта Ил-76, отремонтируют. Об этом сообщила мэр города Елена Сорокина.

Ранее поручение разобраться дал во время прямого эфира врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

— Металлический мостик через реку Плетёнка, который пострадал при падении самолёта в районе Михайловского шоссе, будем ремонтировать, — написала Сорокина. — На первом этапе нужно поменять деформированные перила — срезать пришедшие в негодность и заменить их на новые. Также сотрудники Дирекции благоустройства выровняют с помощью настила поверхность моста.

В Рязани отремонтируют мост через Плетёнку, пострадавший при падении самолёта

Также Сорокина отчиталась по двум другим поручениям.

Пешеходную дорожку от микрорайона Юбилейный — ул. Зафабричная и Птицеводов — к школе № 60/61 благоустраивают по программе местных инициатив. Участок проходит через овраг за жилыми домами и состоит из двух частей. Здесь уже установлено и подключено освещение, будет обустроен тротуар с лестничными маршами и пандусами. В настоящее время закончены подготовительные работы, следующий этап — асфальтирование дорожки. Одновременно с этим продолжается опиловка деревьев, корчёвка пней, вывоз мусора с территории.

— Работы ведутся по графику. Это дорога, по которой дети пойдут в школу, — нужно все закончить до 1 сентября. Приеду посмотреть результаты работы до приёмки, — отметила глава администрации Рязани.

В Рязани отремонтируют мост через Плетёнку, пострадавший при падении самолёта
В Рязани отремонтируют мост через Плетёнку, пострадавший при падении самолёта
В Рязани отремонтируют мост через Плетёнку, пострадавший при падении самолёта
В Рязани отремонтируют мост через Плетёнку, пострадавший при падении самолёта
В Рязани отремонтируют мост через Плетёнку, пострадавший при падении самолёта

Жители улицы Новосёлов пожаловались на то, что после установки ограждения на разделительной полосе дороги не видно встречных машин. Люди просят демонтировать часть секций осевого ограждения.

— При разработке проекта на ремонт автодороги по ул. Новосёлов проектировщики руководствовались, прежде всего, вопросами безопасности дорожного движения — здесь находился очаг аварийности, постоянно происходили ДТП с участием пешеходов. Разделительная полоса этот вопрос частично решила, обезопасила пешеходов, но теперь страдают автомобилисты, — написала Сорокина.

Ищем решение. Специалисты управления благоустройства прорабатывают вопрос модернизации светофорного объекта на этом участке — рассматривается возможность установки дополнительных секций для выполнения разворота и левого поворота. Решаем вопрос с демонтажем секций.

В Рязани отремонтируют мост через Плетёнку, пострадавший при падении самолёта
В Рязани отремонтируют мост через Плетёнку, пострадавший при падении самолёта
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