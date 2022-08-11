В Рязани отремонтируют мост через Плетёнку, пострадавший при падении самолёта

Небольшой мост через реку Плетёнка в Рязани, пострадавший при падении военного самолёта Ил-76, отремонтируют. Об этом сообщила мэр города Елена Сорокина.

Ранее поручение разобраться дал во время прямого эфира врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

— Металлический мостик через реку Плетёнка, который пострадал при падении самолёта в районе Михайловского шоссе, будем ремонтировать, — написала Сорокина. — На первом этапе нужно поменять деформированные перила — срезать пришедшие в негодность и заменить их на новые. Также сотрудники Дирекции благоустройства выровняют с помощью настила поверхность моста.

Также Сорокина отчиталась по двум другим поручениям.

Пешеходную дорожку от микрорайона Юбилейный — ул. Зафабричная и Птицеводов — к школе № 60/61 благоустраивают по программе местных инициатив. Участок проходит через овраг за жилыми домами и состоит из двух частей. Здесь уже установлено и подключено освещение, будет обустроен тротуар с лестничными маршами и пандусами. В настоящее время закончены подготовительные работы, следующий этап — асфальтирование дорожки. Одновременно с этим продолжается опиловка деревьев, корчёвка пней, вывоз мусора с территории.

— Работы ведутся по графику. Это дорога, по которой дети пойдут в школу, — нужно все закончить до 1 сентября. Приеду посмотреть результаты работы до приёмки, — отметила глава администрации Рязани.

Жители улицы Новосёлов пожаловались на то, что после установки ограждения на разделительной полосе дороги не видно встречных машин. Люди просят демонтировать часть секций осевого ограждения.