В Рязани отремонтируют мост через Плетёнку, пострадавший при падении самолёта
Небольшой мост через реку Плетёнка в Рязани, пострадавший при падении военного самолёта Ил-76, отремонтируют. Об этом сообщила мэр города Елена Сорокина.
Ранее поручение разобраться дал во время прямого эфира врио губернатора Рязанской области Павел Малков.
Также Сорокина отчиталась по двум другим поручениям.
Пешеходную дорожку от микрорайона Юбилейный — ул. Зафабричная и Птицеводов — к школе № 60/61 благоустраивают по программе местных инициатив. Участок проходит через овраг за жилыми домами и состоит из двух частей. Здесь уже установлено и подключено освещение, будет обустроен тротуар с лестничными маршами и пандусами. В настоящее время закончены подготовительные работы, следующий этап — асфальтирование дорожки. Одновременно с этим продолжается опиловка деревьев, корчёвка пней, вывоз мусора с территории.
Жители улицы Новосёлов пожаловались на то, что после установки ограждения на разделительной полосе дороги не видно встречных машин. Люди просят демонтировать часть секций осевого ограждения.