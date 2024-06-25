Вторник, 25 июня, 2024

В Рязани отремонтируют 9 улиц

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/pavelmalkov_official

В Рязани в 2024 году отремонтируют 9 улиц. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Павел Малков.

На ремонт направят 740 миллионов рублей по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В этом году ремонт осуществят на улицах Энгельса, Щорса, Центральная от дома № 2 Г до дома № 64, 5-й район в Борках от 4-го до 9-го района, Пушкина от ул. Ленинского Комсомола до ул. Семашко, Татарская от дома № 93 до ул. Дзержинского, Костычева (дублёр), участок от Восточной окружной по посёлку Карцево, мост на ул. Маяковского.

Губернатор подчеркнул, что по каждому объекту будет проведён комплекс дорожных работ: ремонт покрытия, тротуаров, замена бордюров, обновление дорожных знаков и разметки. После ремонта дороги будут пять лет находиться на гарантии.

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