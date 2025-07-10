В Рязани отремонтируют 48 дорог за 1 млрд 200 млн рублей

В муниципалитетах по поручению Губернатора Рязанской области Павла Малкова ведется ремонт дорог. Работы ведутся за счет средств из национального проекта «Инфраструктура для жизни» и субсидий из регионального бюджета.

В этом строительном сезоне в Рязани планируется отремонтировать 48 дорог во всех районах города. На 17 из улиц работы уже завершены. Остальные сейчас идут или будут начаты в ближайшее время.

В 2025 году впервые запущена программа «Окраина» по ремонту дорог в частном секторе. В ее рамках приводятся в порядок дороги в поселках Канищево, Недостоево, Солотча и других. Также ведется работа по программе поддержки местных инициатив. Продолжена адаптация остановок общественного транспорта для маломобильных групп населения.

Кроме того, в этом году установят два новых светофора: на Народном бульваре и улице Интернациональной.

Общий объем финансирования составит более 1 млрд 200 млн. рублей. Все работы планируется завершить к 30 октября.