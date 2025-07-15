В Рязани отремонтируют 12 участков тепловой магистрали в 2025 году

В рамках проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» на участке улицы Гагарина начались работы по капитальному ремонту участка тепловой магистрали.

«Эта теплосеть была проложена в 1994 году во время капитального ремонта. Износ на сегодняшний день почти 100%. Поэтому приняли решение внести этот участок в программу и при поддержке областного бюджета начали ремонт силами подрядной организации. Сметная стоимость ремонта – более 89 млн. руб. Сейчас подрядчик начал земляные работы. В ближайшее время приступит к демонтажу лотков строительных конструкций. Одновременно идёт подготовка новых труб под укладку», – пояснил главный инженер МУП РМПТС Сергей Терехов.

При ремонте будут меняться не только трубы, но и конструкции лотков. Старые были выложены из кирпича и пришли в негодность. Подрядчик будет их демонтировать и укладывать новые, выполненные из железобетона.

Отключение горячей воды здесь запланировано на период с 22 июля по 25 августа. Подрядчику поставлена задача уложиться в максимально сжатые сроки, чтобы как можно скорее восстановить горячее водоснабжение в домах.

Также по этой программе в текущем году будут заменены участки тепловых магистралей на Первомайском проспекте, улицах Урицкого, Высоковольтной и Соборной. В целом же по городу будет выполнен ремонт теплосетей на 12 участках.