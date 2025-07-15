В Рязани отремонтируют 12 участков тепловой магистрали в 2025 году

В рамках проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» на участке улицы Гагарина начались работы по капитальному ремонту участка тепловой магистрали.
При ремонте будут меняться не только трубы, но и конструкции лотков. Старые были выложены из кирпича и пришли в негодность. Подрядчик будет их демонтировать и укладывать новые, выполненные из железобетона.
Отключение горячей воды здесь запланировано на период с 22 июля по 25 августа. Подрядчику поставлена задача уложиться в максимально сжатые сроки, чтобы как можно скорее восстановить горячее водоснабжение в домах.
Также по этой программе в текущем году будут заменены участки тепловых магистралей на Первомайском проспекте, улицах Урицкого, Высоковольтной и Соборной. В целом же по городу будет выполнен ремонт теплосетей на 12 участках.