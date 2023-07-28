В Рязани отремонтировали улицы Военных Автомобилистов и Семчинскую

28 июля состоялась приемка дорог на улицах Военных Автомобилистов и Семчинской после капитального ремонта, сообщает пресс-служба администрации.

На улице Военных Автомобилистов прошел ремонт участка от улицы Керамзавода до Михайловского шоссе, общая протяженность работ составила 1,6 километров. На улице выполнили ремонт асфальтобетонного покрытия, уложили бордюрный камень, сделали расширение дороги, организовали дополнительные полосы для движения перед железнодорожным переездом, пешеходные переходы и заездные карманы для автобусов, а также проложили тротуары и установили дорожные знаки, ограждения и новые остановочные павильоны.

Также подрядчик обустроил территорию около памятного знака РВВАИУ напротив входа в военное училище: там заасфальтировали дорожки, установили лавочки и урны и смонтировали лестницу.

Комиссия в ходе приемки отметила, что из-за неблагоприятных погодных условий подрядчик не выполнил разметку на пешеходных переходах и не убрал оставшийся строительный мусор. Недочеты будут исправлены в течение десяти дней, уточняет администрация.

На улице Семчинской был проведен капитальный ремонт участка от разворотного круга общественного транспорта «поселок Семчино» до улицы Дорожной, общей протяженностью 1,4 километров. Там также выполнили замену асфальтобетонного покрытия дороги, нанесли разметку, установили дорожные знаки, оборудовали пешеходные переходы, уложили бордюрный камень и новые тротуары, на остановках общественного транспорта установили новые павильоны ожидания с урнами и антивандальными скамейками.

Ремонт прошел и на разворотном кругу общественного транспорта на конечной остановке «поселок Семчино» — там провели асфальтировку и организовали места для межрейсового отстоя автобусов.

Отмечается, что на данной улице недостатков в работе комиссия не обнаружила.