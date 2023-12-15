В Рязани отремонтировали дорогу к месту проведения детских новогодних спектаклей

В 2023 году в Рязани в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние привели дороги по 16 улицам. Работы велись как на самых оживленных участках городских дорог, так и на улицах, ведущих к социально-значимым объектам.

Региональный Минтранс приводит пример: в этом году в нормативное состояние привели дорожное покрытие на всем протяжении улицы Циолковского. По контракту специалисты подрядной организации выполнили фрезерование изношенного покрытия, устроили несколько слоев асфальтобетона и нанесли разметку. Объект принят и успешно введен в эксплуатацию.

Дорога, на которой прошли работы, ведет к Рязанскому областному театру драмы и Рязанскому музыкальному театру. Здесь в течение нескольких предновогодних недель и во время январских каникул будут проходить театрализованные представления для самых юных жителей Рязанской области. Кроме того, многие рязанцы и гости города поедут туда полюбоваться новогодним убранством города.

Напомним, что ремонт дороги по улице Циолковского был выполнен в рамках двухлетнего контракта. Работы велись с июня 2022 по июль 2023 года. В целом благодаря нацпроекту в этом году в регионе удалось отремонтировать более 230 км дорог.