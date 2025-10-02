Четверг, 2 октября, 2025
12.4 C
Рязань
Власть и политика

В Рязани отопление подано в 61% домов, Артёмов поручил ускорить работы на проблемных улицах

Алексей Самохин

Пуск отопления в жилые дома и социальную сферу Рязани продолжается с опережением графика. Об этом сообщил глава администрации города Виталий Артёмов.

За первые три дня теплоноситель был подан:

На 190 объектов социальной сферы города (93% от общего числа).

В 1641 жилой дом (61% от жилого фонда).

По словам главы администрации, возникающие вопросы оперативно отрабатываются совместно с управляющими компаниями.

В этом году для увеличения объёмов ремонтной программы были привлечены федеральные, областные и собственные средства. Это позволило заменить магистральные сети, на которых ремонта не было 30 и более лет и где каждую зиму возникали порывы.

Самые сложные участки сосредоточены там, где ремонт теплосетей ещё продолжается: на улицах Урицкого и Великанова. Виталий Артёмов встретился с представителями подрядных организаций на этих объектах.

На ул. Урицкого основной ремонт завершается, пуск отопления планируется в ближайшие дни.

На ул. Великанова работы осложнялись параллельным ремонтом канализационного коллектора. Работы двух подрядных организаций были синхронизированы; ремонт коллектора завершается, и подрядчик теплосетей приступает к монтажу оставшегося участка трубопровода.

Глава администрации поручил ускорить темпы работ, чтобы как можно быстрее подать отопление жителям, и только после этого заняться восстановлением благоустройства.

