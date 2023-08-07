В Рязани отметят Всероссийский День физкультурника

12 августа во всех районах города пройдут мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню физкультурника. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

Так, на стадионе «Химик» в 10.00 состоятся следующие мероприятия: «Готов к труду и обороне», «Веселые старты» для детей, занятия на открытой спортивной площадке с тренажерами под руководством инструктора, дартс, а также конкурс рисунков на асфальте на спортивную тематику.

В 10.00 на стадионе «Локомотив» пройдет турнир по шахматам для детей и взрослых, спортивные эстафеты, мастер-класс по футболу, финальные игры турнира любительских команд по мини-футболу «ПЕНАЛЬТИ.РФ – ТТЛФ РЯЗАНЬ»

В 10.00 на спортивной площадке на ул. Стройкова, д. 85 проведут «Веселые старты», дартс, пионербол, «Веселые старты», спортивные эстафеты, перетягивание каната, спортивная викторина, твистер, настольный теннис, армрестлинг.

В пос. Дягилево на стадионе «Сокол» в 10.00 состоится открытие физкультурного мероприятия: легкоатлетическая эстафета, перетягивание каната, военизированная эстафета, а также товарищеский матч между командами в/ч 41485 и сотрудниками СШ «Сокол».

В 10.00 в Лесопарке пройдет спортивная эстафета и легкоатлетический забег.

В 15.00 на стадионе «ЦСК» состоится финальный матч Кубка города Рязани по футболу среди мужских команд.

В 17.00 на сцене Зеленого театра пройдет торжественный концерт, посвященный Всероссийскому Дню физкультурника.