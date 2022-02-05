В Рязани отметили Китайский новый год

4 февраля 2022 года Центральная городская библиотека имени С.А.Есенина совместно со своим партнером — Рязанским государственным университетом имени С.А.Есенина отметили китайский новый год.

По традиции гуляния идут две недели, в этом году китайский новый год начался 1 февраля, а рязанцы отпраздновали именно 4 числа, в день открытия Олимпиады в Пекине.

Все залы библиотеки были украшены восточной новогодней символикой, звучала национальная музыка, большие фонари висели под сводами потолка и красный цвет их создавал атмосферу радости.

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Повсюду были выставлены китайские украшения, а гостей встречали сотрудницы библиотеки в старинных национальных костюмах и раздавали всем бумажные свитки с пожеланиями счастья.

Лекцию по древнекитайской поэзии прочитал студент РГУ имени С.А.Есенина Вениамин Филинов, завершив её чтением стихов Есенина на китайском. Перевели Есенина два ученых-филолога из Чанчуньского университета, с которым уже несколько лет сотрудничает Рязанский университет имени С.А.Есенина.

Это доктор филологических наук, профессор Ван Цзиньлин, ведущий ученый провинции Цзиньлин КНР и доцент Ван Нин, переводчик русской поэзии и прозы на китайский.

Есенинская лира имеет свою песенную мелодию, и перевести ее на любой язык мира, не растеряв певучести русской речи, требует не только мастерства, но и таланта. Гости библиотеки — студенты, школьники, педагоги, журналисты и просто читатели погрузились в мир звуков сложного, отрывистого китайского, со своим характерным «ш», «з» и «ц», которые вдруг непривычно прозвучали длинно и раскатисто.

После лекции ведущий библиотекарь Центра книги Елена Печерских сделала обзор литературы по Китаю, которая есть в наличии в библиотеке, а заведующая отделом библиотечного обслуживания Елена Казельская рассказала об особенностях празднования нового года. Иероглифы и чаепитие — как без этого говорить про Китай!

Мастер-классы по написанию китайских букв для детей как спектакль представила старший преподаватель кафедры восточных языков РГУ имени С.А.Есенина Анастасия Запруднова. Библиотека специально приглашала для этого школьников из Центра образования «Дистанционные технологии», с которыми давно дружит по творческим проектам.

А сотрудников библиотек-филиалов научили писать иероглиф счастья художник, настоящая китаянка Бу Нин. Так что, теперь в 14 филиалах Централизованной библиотечной системы Рязани и в самой ЦГБ имени С.А.Есенина символ счастья будет встречать читателей при входе. Чайную церемонию посетили все участники торжества. А еще прошло открытие сразу трех живописных выставок в стенах библиотеки.

«Новогодние воспоминания» — такое название дали своему вернисажу художественный дуэт рязанец Андрей Наумов и китаянка Бу Нин. Сложная техника письма на рисовой бумаге, цитаты китайских философов, животные- как символы разных лет- каждый зритель нашел в этих работах близкие ему образы.

Ученики Бу Нин из рязанского «Политеха» представили выставку «Буддийские аспары»- это феи, танцующие и поющие в небесах и славящие Будду. Также будущие архитекторы — студенты Рязанского института (филиала)Московского политехнического университета показали свои рисунки и фантазии на тему архитектуры Китая.

Историк и краевед Игорь Канаев читал лекцию «Русский Харбин» и показал фрагменты из художественных и документальных фильмов.

Такой грандиозный праздник придумала директор ЦБС Лариса Крохалева, а провести его помогли друзья из университета и художники Рязани, сотрудничающие со своими коллегами из Китая. Впереди выставка детской китайской литературы, которая пройдет в празднование недели детской книги, по традиции это событие бывает в конце марта или начале апреля.

Будем ждать всех, влюбившихся в китайскую культуру. И постараемся сделать такими же яркими и насыщенными все последующие дни китайской культуры в библиотеке Рязани.