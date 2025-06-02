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Культура и события

В Рязани отметили День защиты детей

Анастасия Мериакри

В минувшие выходные в Рязани прошли мероприятия, посвященные Дню защиты детей. Дети и взрослые собрались в разных локациях города, чтобы весело провести время, зарядиться энергией и подарить друг другу незабываемые эмоции.

Самой масштабной площадкой проведения праздника стал Лесопарк, здесь 1 июня встретили более 4 тысяч участников.

На Фестивале в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» первые паспорта юным жителям региона, достигшим 14-летия, вручили заместитель Председателя Правительства Наталья Суворова, начальник УВМ УМВД России по Рязанской области Максим Горожанов и председатель Совета регионального отделения Движения Первых Татьяна Косачева. Осуществлялась работа 50 площадок, прошли мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, игре на музыкальных инструментах. Региональные вузы, учреждения дополнительного образования и общественные объединения рассказали о своей деятельности; представители учебных заведений поделились информацией о сроках приемной кампании этого года и направлениях обучения. Традиционно состоялась благотворительная ярмарка «БлагоТвори с Первыми», вырученные средства от которой были направлены в Рязанский фонд помощи детям.

На сцене праздника прошел концерт, подготовленный детскими творческими коллективами г. Рязани, а также конкурс семейной песни. Его участниками в этом году стали 11 коллективов. Победителем признана семья Ведерниковых из г. Рязани, второе место завоевали Скунцевы из Рыбновского района, третье место – Якубовы из Путятинского округа. Впервые на сцене выступил региональный хор Первых под руководством художественного руководителя Рязанского камерного хора Алексея Ракина.

На территории общественного пространства для гостей были открыты десятки развлекательных станций с играми и мастер-классами, спортивные состязания и сдача норм ГТО – для самых активных, зажигательные танцы и яркий аквагрим, а также музыкальное шоу, которое не оставило никого равнодушным.

В КДЦ «Октябрь» прошла детская развлекательная программа «Здравствуй, лето – праздник детства», в рамках проекта «Дети-детям». Солисты и танцевальные коллективы радовали зрителей своим ярким творчеством, создавая атмосферу веселья и счастья. Для ребят были организованны мастер-классы и веселая детская анимационная программа.

В течение недели праздничные мероприятия продолжатся во всех районах города.

Возрастное ограничение 0+.

В Рязани отметили День защиты детей На Фестивале в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» первые паспорта юным жителям региона, достигшим 14-летия.
В Рязани отметили День защиты детей На Фестивале в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» первые паспорта юным жителям региона, достигшим 14-летия.
В Рязани отметили День защиты детей На Фестивале в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» первые паспорта юным жителям региона, достигшим 14-летия.
В Рязани отметили День защиты детей На Фестивале в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» первые паспорта юным жителям региона, достигшим 14-летия.
В Рязани отметили День защиты детей На Фестивале в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» первые паспорта юным жителям региона, достигшим 14-летия.
В Рязани отметили День защиты детей На Фестивале в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» первые паспорта юным жителям региона, достигшим 14-летия.
В Рязани отметили День защиты детей На Фестивале в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» первые паспорта юным жителям региона, достигшим 14-летия.
В Рязани отметили День защиты детей На Фестивале в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» первые паспорта юным жителям региона, достигшим 14-летия.
В Рязани отметили День защиты детей На Фестивале в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» первые паспорта юным жителям региона, достигшим 14-летия.
В Рязани отметили День защиты детей На Фестивале в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» первые паспорта юным жителям региона, достигшим 14-летия.
В Рязани отметили День защиты детей На Фестивале в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» первые паспорта юным жителям региона, достигшим 14-летия.
В Рязани отметили День защиты детей На Фестивале в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» первые паспорта юным жителям региона, достигшим 14-летия.
В Рязани отметили День защиты детей На Фестивале в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» первые паспорта юным жителям региона, достигшим 14-летия.
В Рязани отметили День защиты детей На Фестивале в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» первые паспорта юным жителям региона, достигшим 14-летия.
В Рязани отметили День защиты детей На Фестивале в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» первые паспорта юным жителям региона, достигшим 14-летия.
В Рязани отметили День защиты детей На Фестивале в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» первые паспорта юным жителям региона, достигшим 14-летия.
В Рязани отметили День защиты детей На Фестивале в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» первые паспорта юным жителям региона, достигшим 14-летия.
В Рязани отметили День защиты детей На Фестивале в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» первые паспорта юным жителям региона, достигшим 14-летия.
В Рязани отметили День защиты детей На Фестивале в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» первые паспорта юным жителям региона, достигшим 14-летия.
В Рязани отметили День защиты детей На Фестивале в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» первые паспорта юным жителям региона, достигшим 14-летия.
В Рязани отметили День защиты детей На Фестивале в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» первые паспорта юным жителям региона, достигшим 14-летия.
В Рязани отметили День защиты детей На Фестивале в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» первые паспорта юным жителям региона, достигшим 14-летия.
В Рязани отметили День защиты детей На Фестивале в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» первые паспорта юным жителям региона, достигшим 14-летия.
В Рязани отметили День защиты детей На Фестивале в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» первые паспорта юным жителям региона, достигшим 14-летия.
В Рязани отметили День защиты детей На Фестивале в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» первые паспорта юным жителям региона, достигшим 14-летия.
В Рязани отметили День защиты детей На Фестивале в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» первые паспорта юным жителям региона, достигшим 14-летия.
В Рязани отметили День защиты детей На Фестивале в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» первые паспорта юным жителям региона, достигшим 14-летия.
В Рязани отметили День защиты детей На Фестивале в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» первые паспорта юным жителям региона, достигшим 14-летия.
В Рязани отметили День защиты детей На Фестивале в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» первые паспорта юным жителям региона, достигшим 14-летия.
В Рязани отметили День защиты детей На Фестивале в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» первые паспорта юным жителям региона, достигшим 14-летия.
В Рязани отметили День защиты детей На Фестивале в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» первые паспорта юным жителям региона, достигшим 14-летия.
В Рязани отметили День защиты детей На Фестивале в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» первые паспорта юным жителям региона, достигшим 14-летия.
В Рязани отметили День защиты детей На Фестивале в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» первые паспорта юным жителям региона, достигшим 14-летия.
В Рязани отметили День защиты детей На Фестивале в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» первые паспорта юным жителям региона, достигшим 14-летия.
В Рязани отметили День защиты детей На Фестивале в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» первые паспорта юным жителям региона, достигшим 14-летия.
В Рязани отметили День защиты детей На Фестивале в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» первые паспорта юным жителям региона, достигшим 14-летия.

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