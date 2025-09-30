Вторник, 30 сентября, 2025
10.4 C
Рязань
Общество

В Рязани отметили День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией

Анастасия Мериакри

В Рязани 30 сентября 2025 года прошло событие, посвященное воссоединению посвященное воссоединению Новороссии и Донбасса с Россией.

В 2022 году, 30 сентября, в Георгиевском зале Кремля состоялась церемония подписания документов о принятии в состав Российской Федерации новых регионов. В этом году рязанцы отметили эту годовщину в Лесопарке. Теперь в России 89 регионов: Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области стали частью страны.

Жители Рязани пришли на мероприятие в знак поддержки жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Во время референдума они сделали исторический выбор и проголосовали за будущее в составе России.

В Лесопарке прошел патриотический концерт. В нем участвовали депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Красов, первый заместитель председателя Правительства Рязанской области Денис Боков, представители Рязанской городской и областной Дум, ветеранских и патриотических организаций, молодежный совет администрации города Рязани, а также сотрудники различных управлений.

Память воинов, павших в ходе специальной военной операции, почтили минутой молчания. Затем для гостей мероприятия прозвучали патриотические музыкальные композиции в исполнении рязанских солистов.

