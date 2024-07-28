В Рязани отметили День Военно-морского флота

В Рязани в воскресенье, 28 июля, отметили День Военно-морского флота. Праздничное мероприятие состоялось на Ореховом озере.

Как пишет управление культуры, здесь собрались ветераны ВМФ, рязанские моряки, представители общественности. После построения и поднятия флага Российской Федерации в воды озера спустили четыре венка в память о погибших воинах-моряках.

Отмечается, что этой традиции уже более 15 лет. Каждый венок символизирует один из 4 флотов: Балтийский, Северный, Тихоокеанский и Черноморский. Они участвовали в боевых действиях во время Великой Отечественной войны.

Видео из группы управления культуры.