В Рязани отметили День ВДВ

Во вторник, 2 августа, в Рязани отметили День воздушно-десантных войск. Утром представители власти, курсанты и преподаватели десантного училища, ветераны-десантники возложили цветы к мемориалу павшим в локальных войнах и памятнику Василия Маргелова. На церемонии возложения присутствовали врио губернатора Рязанской области Павел Малков, председатель регионального парламента Аркадий Фомин, депутаты.
Затем Павел Малков осмотрел музей истории воздушно-десантных войск. По его словам, музей ВДВ — поистине уникальное место, которое бережно хранит историю и традиции.
Торжества в честь дня ВДВ продолжились в Рязани на стадионе спартак. Там прошёл военно-спортивный праздник. Рядом со стадионом организовали масштабную выставку военной техники, работали интерактивные площадки. С поздравлением к десантникам обратился Павел Малков:
Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин подчеркнул
Лучшие десантники получили из рук почётных гостей награды. После официальной части состоялись показательные выступления, военизированная эстафета, прозвучали музыкальные композиции.
На территорию стадиона приземлились парашютисты-десантники с флагами России, Рязани, ВДВ и Спецназа.
В конце мероприятия его участники и гости в общем хоре исполнили песню «Синева».