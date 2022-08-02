В Рязани отметили День ВДВ

Во вторник, 2 августа, в Рязани отметили День воздушно-десантных войск. Утром представители власти, курсанты и преподаватели десантного училища, ветераны-десантники возложили цветы к мемориалу павшим в локальных войнах и памятнику Василия Маргелова. На церемонии возложения присутствовали врио губернатора Рязанской области Павел Малков, председатель регионального парламента Аркадий Фомин, депутаты.

Затем Павел Малков осмотрел музей истории воздушно-десантных войск. По его словам, музей ВДВ — поистине уникальное место, которое бережно хранит историю и традиции.

— Обязательно вернусь туда ещё раз, он достоин того, чтобы обойти там каждую комнату, посмотреть каждый экспонат. То время, которое мы там провели — первое касание и поверхностный взгляд, туда надо возвращаться на несколько часов, — поделился впечатлениями врио главы региона.

Торжества в честь дня ВДВ продолжились в Рязани на стадионе спартак. Там прошёл военно-спортивный праздник. Рядом со стадионом организовали масштабную выставку военной техники, работали интерактивные площадки. С поздравлением к десантникам обратился Павел Малков:

— Сегодня значимый день для всей страны, но особенно он значим для Рязанской области. Рязань — это столица ВДВ, в этот праздник здесь всегда особая атмосфера. Десантники всегда впереди, легендарные «войска Дяди Васи»! И сегодня десантники там, где труднее всего. Мы гордимся их мужеством, боевыми заслугами, с огромным уважением относимся к их ратному труду, — заявил врио губернатора.

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин подчеркнул

— Сегодня рано утром в нашем городе уже можно было заметить флаги войск ВДВ, тельняшки, голубые береты. Это говорит о том, что рязанцы гордятся нашей «крылатой пехотой»! Сегодня наша прославленное училище ВДВ является одним из лучших, настоящей кузницей кадров. Не только в учебных классах, но и на полях сражений наши десантники доказывали, что они лучшие, — сказал Фомин.

Лучшие десантники получили из рук почётных гостей награды. После официальной части состоялись показательные выступления, военизированная эстафета, прозвучали музыкальные композиции.

На территорию стадиона приземлились парашютисты-десантники с флагами России, Рязани, ВДВ и Спецназа.

В конце мероприятия его участники и гости в общем хоре исполнили песню «Синева».