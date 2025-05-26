В Рязани отметили День предпринимателя

В администрации города прошла торжественная церемония, приуроченная ко Дню российского предпринимателя. Заместитель главы администрации Светлана Горячкина, начальник управления экономического развития Максим Степанов и советник главы Ирина Полозова вручили награды наиболее отличившимся представителям бизнес-сообщества.
Предпринимателей наградили знаком отличия Губернатора Рязанской области, Почётной грамотой Министерства экономического развития региона, а также благодарностями городской администрации и управления экономического развития. Мероприятие завершилось праздничным концертом для всех участников.
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