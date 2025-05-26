В Рязани отметили День предпринимателя

«В этот день мы чествуем самых энергичных, талантливых, предприимчивых, настойчивых людей, которые смогли не только открыть свой бизнес, но и стать полезными для наших жителей, для нашей страны. На сегодняшний день малый бизнес – это 30% всей экономики Рязани. За этими цифрами стоят люди – каждый из вас. Спасибо за ваш значимый труд!», – сказала Светлана Горячкина.