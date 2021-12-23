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Четверг, 23 декабря, 2021
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В Рязани отметили День энергетика

7info

В среду, 22 декабря в Рязани состоялся ряд торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня энергетика.

Работников Ново-Рязанской ТЭЦ поздравила мэр Рязани Елена Сорокина.

— От вашей работы зависят комфорт и безопасность сотен тысяч людей. У организации славная история, и оно уверенно смотрит в будущее, — отметила она, обращаясь к собравшимся. 

В МКЦ Рязани состоялось торжественное мероприятие для сотрудников Рязанского муниципального предприятия тепловых сетей.

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МУП «РМПТС» — основной поставщик тепловой энергии в Рязани. Предприятие обеспечивает теплом и горячей водой более 380 тыс. жителей, а также свыше 2500 промышленных потребителей.

В Рязани отметили День энергетика

С профессиональным праздником всех собравшихся поздравила заместитель председателя комитета по социальным вопросам Рязанской городской Думы Светлана Ворнакова.

— Спасибо за вашу слаженную работу, — сказала она. — Сегодня, в ваш профессиональный праздник, как и в любой другой день, мы можем быть уверены в том, что наши дома будут теплыми, а значит, комфортными.

Лучшим работникам предприятий вручили награды. 

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