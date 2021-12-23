В Рязани отметили День энергетика

В среду, 22 декабря в Рязани состоялся ряд торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня энергетика.
Работников Ново-Рязанской ТЭЦ поздравила мэр Рязани Елена Сорокина.
В МКЦ Рязани состоялось торжественное мероприятие для сотрудников Рязанского муниципального предприятия тепловых сетей.
МУП «РМПТС» — основной поставщик тепловой энергии в Рязани. Предприятие обеспечивает теплом и горячей водой более 380 тыс. жителей, а также свыше 2500 промышленных потребителей.
С профессиональным праздником всех собравшихся поздравила заместитель председателя комитета по социальным вопросам Рязанской городской Думы Светлана Ворнакова.
Лучшим работникам предприятий вручили награды.