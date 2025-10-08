В Рязани отметили 77-летие 137 гвардейского парашютно-десантного полка

В расположении 137 гвардейского парашютно-десантного Рязанского ордена Красной Звезды полка состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 77-летию образования воинской части.

С важным днем десантников поздравили депутат Рязанской областной Думы Сергей Лукьянов, заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Анна Иванова и начальник управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Рязани Владимир Титов.

Владимир Титов отметил, что рязанские десантники — это прославленные воины, чья доблесть и мужество известны на протяжении десятилетий. За годы существования полка личный состав принимал участие во всех ключевых вооруженных конфликтах. Особый вклад военнослужащих был высоко отмечен — на торжественном мероприятии им вручили муниципальные награды.

Рязанский парашютно-десантный полк ведет свою историю с ноября 1948 года. За прошедшие годы был задействован в важнейших боевых операциях. В конце 1997 года удостоен звания «Кубанский казачий» и награжден орденом Красной Звезды. В 2015 году Указом Президента РФ Владимира Путина полку присвоено почетное наименование «Рязанский» за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов.