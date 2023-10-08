В Рязани отметили 75-летие 137 гвардейского парашютно-десантного полка

В Рязани прошло праздничное мероприятие по случаю 75-летия со дня образования 137 гвардейского парашютно-десантного Рязанского ордена Красной Звезды полка, сообщает сайт правительства Рязанской области.

Десантников с праздником от имени губернатора Павла Малкова поздравила первый зампред правительства региона Алла Рослякова.

По словам Росляковой, город гордится, что именно в Рязани располагается воинское подразделение.

— В его истории много славных страниц. Все они связаны с проявлением мужества, стойкости, героизма, в том числе во время СВО, — отметила Рослякова.

Военнослужащие полка в праздничной обстановке получили государственные, региональные награды.

Пришедшие на праздник увидели выставку вооружений, показательные выступления десантников, прохождение военных торжественным маршем.