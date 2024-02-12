В Рязани отметили 55-летие подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии

В преддверии 55-ой годовщины образования подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Герой России генерал-майор Вячеслав Пытков вручил ведомственные награды сотрудникам управления Росгвардии по Рязанской области. Торжественное мероприятие состоялось на базе регионального управления Росгвардии.

С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов поздравили первый заместитель командующего Центральным округом Росгвардии Герой России генерал-майор Вячеслав Пытков, первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова, начальник управления Росгвардии по Рязанской области генерал-майор полиции Виктор Лачев, заместитель председателя комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Рязанской областной Думы депутат Сергей Лукьянов, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и глава администрации города Рязани Виталий Артемов.

Первый заместитель командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майор Вячеслав Пытков поблагодарил личный состав за достойное выполнение широкого спектра задач, а ветеранов за неоценимую помощь молодым сотрудникам.

Первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова поздравила росгвардейцев с профессиональным праздником.

От имени губернатора Рязанской области примите поздравления с 55-летием образования такой важной службы. Напрямую от вас, от вашей работы зависит безопасность граждан нашей страны, в том числе и в Рязанской области. Подразделения на уровне Российской Федерации получают самые высокие оценки, и мы на уровне Рязанской области очень ценим ваш труд! — отметила в своем выступлении Анна Рослякова.

Анна Рослякова вручила сотрудникам Росгвардии почетные знаки губернатора Рязанской области «За усердие» и памятные знаки «270 лет со Дня рождения Германа Аляскинского».

Наградами и благодарностями росгвардейцев также отметили Рязанская областная Дума, Рязанская городская Дума и администрации города Рязани.

Начальник регионального Управления Росгвардии генерал-майор полиции Виктор Лачев подчеркнул, что более полувека подразделения лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля качественно выполняют все поставленные перед ними задачи, в том числе в сфере оборота гражданского оружия, частной детективной и охранной деятельности.

В 2023 году подразделения лицензионно-разрешительной работы провели более 6 тысяч проверок условий сохранности оружия у граждан, а также порядка 800 проверок объектов, охраняемых частными охранными организациями. В ходе контрольных мероприятий аннулировано более 770 различных разрешений, лицензий и удостоверений частного охранника, изъято более 1200 единиц огнестрельного оружия и порядка 5000 патронов различного калибра. Добровольно сдано 54 единицы оружия. К административной ответственности за правонарушения в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности привлечено порядка 700 граждан.

Сотрудники государственного контроля Росгвардии осуществляют в Рязанской области федеральный надзор за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

В завершение мероприятия первый заместитель командующего Центральным округом Росгвардии Вячеслав Пытков и начальник регионального управления Росгвардии Виктор Лачев вручили отличившимся сотрудникам и ветеранам подразделений ЛРР и ГК ведомственные медали, благодарности, а также очередные специальные звания.

12 февраля отмечается 55-я годовщина со дня образования подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы войск национальной гвардии Российской Федерации. Именно в этот день приказом МВД СССР в 1969 году в управлении административной службы милиции был создан 4-й отдел, на который возлагались функции по осуществлению разрешительной работы.