В Рязани отметили 32-летие подразделений охраны общественного порядка МВД России

В среду, 12 февраля, в Рязани прошло торжественное собрание, посвященное Дню создания подразделений охраны общественного порядка в системе МВД России. Служба сегодня отмечает 32-ю годовщину со дня своего образования.

На мероприятии сотрудников и ветеранов подразделений поздравил заместитель начальника УМВД России по Рязанской области полковник полиции Вадим Черемисин. Он подчеркнул, что сотрудники службы ежедневно и круглосуточно обеспечивают безопасность граждан, охрану общественного порядка, предупреждают и пресекают преступления и административные правонарушения, а также оказывают помощь гражданам.

«Ваша работа требует высокого профессионализма и мужества. Спасибо за ваш труд!» — отметил Черемисин. Он пожелал сотрудникам и ветеранам здоровья, благополучия и дальнейших успехов в профессиональной деятельности.

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К поздравлениям также присоединились:

— заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД полковник полиции Сергей Сорокин;

— начальник управления по работе с личным составом УМВД полковник полиции Константин Шицков;

— председатель Совета ветеранов УОООП регионального УМВД подполковник милиции в отставке Игорь Черкесов.

В ходе торжественного мероприятия отличившимся сотрудникам и ветеранам службы были вручены ведомственные награды за вклад в обеспечение правопорядка и безопасности граждан.