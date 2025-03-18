В Рязани отметили 11-летие возвращения Крыма в состав России

В рязанском Лесопарке 18 марта прошло мероприятие, посвященное 11-летию возвращения Крыма в состав России. Об этом сообщает администрация города.

В этот день по традиции по всей стране проводятся митинги-концерты «Крымская весна». Также организуют тематические акции, лекции, выставки и флешмобы.

В Рязани «Крымскую весну» посетили депутаты Рязанской областной, представители политических партий и администрации города Рязани, студенты рязанских вузов, остальные жители города. Вместе они вспомнили исторические события, а также выразить поддержку всем жителям новых регионов и нашим бойцам – участникам специальнойвоенной операции.

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Для всех участников праздника в парке организовали концерт. Со сцены звучали патриотические песни и приветственные слова в поддержку Крыма.

«Крымская весна» отмечается ежегодно 18 марта. В этот день 11 лет назад Республика Крым и город Севастополь снова стали единым целым со своей исторической Родиной.