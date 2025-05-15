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Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области
Общество

В Рязани отменили особый противопожарный режим

Алексей Самохин

Особый противопожарный режим, действовавший на территории Рязани, отменён. Соответствующее постановление администрации города опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Причина отмены — нормализация обстановки с природными пожарами и горением сухой травы.

Документ подписан исполняющим обязанности главы администрации Рязани Дмитрием Лощининым.

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