В Рязани отменили особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим, действовавший на территории Рязани, отменён. Соответствующее постановление администрации города опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Причина отмены — нормализация обстановки с природными пожарами и горением сухой травы.

Документ подписан исполняющим обязанности главы администрации Рязани Дмитрием Лощининым.

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