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В Рязани открывается выставка «Как студент Степан Крашенинников Камчатку открыл»

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7 июня в Музейном центре им. А. И. Солженицына откроется выставка «Как студент Степан Крашенинников Камчатку открыл», приуроченная к предстоящему празднованию 300-летия Российской Академии наук и 290-летию с момента начала исследования Сибири и Камчатки, предпринятого С. П. Крашенинниковым в составе экспедиции Витуса Беринга (1733–1741 гг.).

По словам В. И. Вернадского, «с появлением Крашенинникова и Ломоносова подготовительный период в истории научного творчества русского народа кончился. Россия окончательно как равная культурная сила вошла в среду образованного человечества, и началась новая эпоха ее культурной жизни».

Одной из задач, порученных государством Академии наук, было комплексное научное описание российских территорий и определение торговых путей в сопредельные страны.

Именно этими целями были инспирированы Первая и вторая Камчатские экспедиции под руководством Витуса Беринга. В составе Второй Камчатской экспедиции проявился блестящий комплексный талант ученого-исследователя, первопроходца земель, административного организатора Степана Петровича Крашенинникова.

Итогом его десятилетних экспедиционных подвижнических трудов явилась академическая монография «Описание земли Камчатки», увидевшая свет в 1755 году спустя несколько дней после смерти автора.

На выставке вниманию посетителей будут представлены оба тома «Описания земли Камчатки», изданные в России в 1755 году, явившиеся уникальным научным памятником комплексному исследовательскому подходу освоения новых земель.

Кроме того, на выставке можно будет увидеть издания, иллюстрирующие время, в котором творил С. П. Крашенинников, и тему Камчатки: «Атлас Российский, состоящий из девятнадцати специальных карт, представляющих Всероссийскую империю с пограничными землями» (1745 г), «Словарь географический Российского государства» А. М. Щекатова (1804), а также портрет самого С. П. Крашенинникова.

Выставка иллюстрирована гравюрами из названного издания, призванными погрузить пришедшего в атмосферу эпохи российского Просвещения. Кроме того, посетителям выставки будет предоставлена возможность посмотреть научно-популярный фильм режиссера Альберта Самойлова «Экспедиция на край земли» (2015), посвящённый путешествию С. П. Крашенинникова, а также полистать интерактивные страницы монографии.

Открытие выставки состоится 7 июня в 15.00 в Музейном центре им. А. И. Солженицына (ул. Николодворянская, 24/42).

Возрастное ограничение: 12+.

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