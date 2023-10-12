Четверг, 12 октября, 2023
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В Рязани открывается выставка к 100-летию со дня рождения Владимира Фёдоровича Уткина

7info

17 октября в Музейном центре им. А. И. Солженицына откроется выставка к 100-летию со дня рождения Владимира Фёдоровича Уткина — выдающегося ученого и конструктора в области ракетно-космической техники.

В. Ф. Уткин родился в местечке Пустобор Касимовского уезда (ныне территория Касимовского района).

В 1946 г. он стал студентом факультета реактивного вооружения Ленинградского военно-механического института. Весной 1952 г. он защитил диплом и получил распределение в «особое конструкторское бюро» Днепропетровска, где проработал 38 лет.

В период с 1971 по 1990 г. Владимир Фёдорович — главный, затем Генеральный конструктор КБ «Южное». Под его руководством создано четыре поколения стратегических ракетных комплексов, более 80 типов спутников военного и научного назначения, выведено на орбиты более 300 космических аппаратов, создано несколько типов ракетоносителей.

На выставке будут представлены предметы из фондовой коллекции музея-заповедника: памятные медали, документы, фотоматериалы, портрет Владимира Фёдоровича Уткина из Научного архива РИАМЗ. Также на выставке можно будет увидеть бюст В. Ф. Уткина, который предоставила Мастерская Горбуновых.

Открытие выставки состоится 17 октября в 16.00 в Музейном центре им. А. И. Солженицына.

Возрастное ограничение: 12+

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