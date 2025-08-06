В Рязани открылся обновленный филиал №15 МБУК «Центральная библиотечная система г. Рязани»

Открылся обновленный филиал №15 МБУК «Центральная библиотечная система г. Рязани», модернизированного в рамках национального проекта «Семья». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева и губернатор Рязанской области Павел Малков приняли участие в открытии. Теперь это не просто библиотека, а настоящий культурный центр, созданный с душой и заботой о каждом посетителе.

Гости осмотрели обновленное учреждение культуры, где реализована новая концепция «СВОЯ библиотека». Посетили центр книги и чтения, информационный зал, книгохранилище.

Особое внимание уделяется созданию безбарьерной среды. Для инвалидов-колясочников в библиотеке уже оборудованы пандус и специальный туалет. Стеллажи с книгами расположены в соответствии с нормами по обслуживанию читателей-инвалидов.

На модернизацию было выделено более 8 млн рублей, большая часть – средства федерального бюджета.

Участие в национальном проекте «Семья» позволило коллективу продолжить позитивные изменения в облике и деятельности библиотеки-филиала № 15 на пути превращения библиотеки в современный многофункциональный центр культурного общения и развития личности, центр сохранения местной истории, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.