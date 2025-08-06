Среда, 6 августа, 2025
22.8 C
Рязань
Культура и события

В Рязани открылся обновленный филиал №15 МБУК «Центральная библиотечная система г. Рязани»

Алексей Самохин

Открылся обновленный филиал №15 МБУК «Центральная библиотечная система г. Рязани», модернизированного в рамках национального проекта «Семья». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. 

Статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева и губернатор Рязанской области Павел Малков приняли участие в открытии. Теперь это не просто библиотека, а настоящий культурный центр, созданный с душой и заботой о каждом посетителе.

Гости осмотрели обновленное учреждение культуры, где реализована новая концепция «СВОЯ библиотека». Посетили центр книги и чтения, информационный зал, книгохранилище.

Особое внимание уделяется созданию безбарьерной среды. Для инвалидов-колясочников в библиотеке уже оборудованы пандус и специальный туалет. Стеллажи с книгами расположены в соответствии с нормами по обслуживанию читателей-инвалидов.

На модернизацию было выделено более 8 млн рублей, большая часть – средства федерального бюджета.

Участие в национальном проекте «Семья» позволило коллективу продолжить позитивные изменения в облике и деятельности библиотеки-филиала № 15 на пути превращения библиотеки в современный многофункциональный центр культурного общения и развития личности, центр сохранения местной истории, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Рязани открылся обновленный филиал №15 МБУК «Центральная библиотечная система г. Рязани» Статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева и губернатор Рязанской области Павел Малков приняли участие в открытии.
В Рязани открылся обновленный филиал №15 МБУК «Центральная библиотечная система г. Рязани» Статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева и губернатор Рязанской области Павел Малков приняли участие в открытии.
В Рязани открылся обновленный филиал №15 МБУК «Центральная библиотечная система г. Рязани» Статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева и губернатор Рязанской области Павел Малков приняли участие в открытии.
В Рязани открылся обновленный филиал №15 МБУК «Центральная библиотечная система г. Рязани» Статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева и губернатор Рязанской области Павел Малков приняли участие в открытии.
В Рязани открылся обновленный филиал №15 МБУК «Центральная библиотечная система г. Рязани» Статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева и губернатор Рязанской области Павел Малков приняли участие в открытии.
В Рязани открылся обновленный филиал №15 МБУК «Центральная библиотечная система г. Рязани» Статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева и губернатор Рязанской области Павел Малков приняли участие в открытии.
В Рязани открылся обновленный филиал №15 МБУК «Центральная библиотечная система г. Рязани» Статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева и губернатор Рязанской области Павел Малков приняли участие в открытии.
В Рязани открылся обновленный филиал №15 МБУК «Центральная библиотечная система г. Рязани» Статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева и губернатор Рязанской области Павел Малков приняли участие в открытии.

Самые читаемые материалы

Общество

В Рязани лишилась лицензии управляющая компания, обслуживающая десятки домов

Госжилинспекция Рязанской области сообщила, что действие лицензии управляющей организации ООО "ГУЖК СОВЕТСКОГО Р-НА Г. РЯЗАНИ" прекращено.
Интересное

Жириновский предупреждал о тайной  «инструкции» по развалу России, а его не слушали – теперь разгребаем последствия

Известный российский политик оставил после себя пророчества, которые сбываются одно за другим.
Общество

Дмитрий Боков официально вступил в должность ректора РГУ имени С.А. Есенина

Соответствующий приказ министра науки и высшего образования РФ был издан сегодня. 
Общество

В Кирицах жители страдают от майнинговой фермы, в дело вмешалась прокуратура 

В рамках проверки, проведённой совместно с Роспотребнадзором, были зафиксированы превышения допустимого уровня шума в ряде жилых помещений. Источником шума стало работающее оборудование майнинговой фермы.
Новости России

СМИ: российский спецназ взял в плен двух британских полковников

По данным СМИ, в ходе операции были захвачены два высокопоставленных британских офицера — полковники Эдвард Блейк и Ричард Кэрролл.

Последние новости

Происшествия

На трассе в Рязанской области перевернулась «Лада Гранта»: двое пострадавших в больнице

По предварительным данным, 20-летний житель Рязани, находясь за рулём автомобиля «Лада Гранта», не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.
Общество

Мэрия Рязани высказалась о строительстве пристани на Оке

Представители администрации Рязани в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова ответили на вопрос о строительстве в городе пристани на реке Оке. 
Общество

Яндекс Недвижимость: в июле цены на вторичное жильё в Рязани немного снизились

Согласно данным сервиса «Яндекс Недвижимость», в июле 2025 года на рынке вторичного жилья крупнейших городов России сохранялась ценовая стагнация.
Культура и события

Группа «Балаган Лимитед» выступит на рязанском фестивале «Битва на Воже»

В субботу, 9 августа, в селе Глебово-Городище Рыбновского района пройдет военно-исторический фестиваль «Битва на Воже». Хедлайнером фестиваля станет группа «Балаган Лимитед».
Новости России

Блогер рассказал, почему отдых в Абхазии больше не дешевый

Путешественник Алексей Жирухин поделился впечатлениями от июльской поездки в Абхазию в блоге «Путешествия со смыслом» на платформе «Дзен». По его словам, Абхазия сегодня — это смесь атмосферы 90-х и цен, словно из будущего.
Новости России

Путешественница объяснила, чем отличаются «отели для русских» и «отели для немцев» в Турции

Российская путешественница Саша Коновалова в личном блоге на платформе «Дзен» поделилась наблюдениями о различиях между «отелями для русских» и «отелями для немцев» в Турции. 
Погода

Комфортная погода вернулась в центр России ненадолго

Виновницей недавних экстремальных ливней стала фронтальная волна, прорвавшаяся в центр Русской равнины из южных широт. Теперь она начнёт отступать дальше на север.
Новости мира

Япония пригласила Беларусь и Россию на церемонию памяти жертв бомбардировок США

На этой неделе Япония отмечает трагическую дату — 80-летие атомных бомбардировок, совершённых США.