В Рязани открылся центр, где помогают подготовиться к родам и уходу за ребёнком

В Рязани появился семейный центр «Близкие», где помогут подготовиться к беременности и родам, укрепить женское здоровье. Специалисты центра также оказывают поддержку в вопросах послеродового восстановления и ухода за ребёнком и предоставляют психологическую и юридическую помощь.

Для посетителей центра доступны консультации квалифицированных специалистов (специалист по грудному вскармливанию, акушер-гинеколог, репродуктолог, психолог, юрист, сексолог), несколько курсов (курсы для планирующих беременность, курсы для беременных, курс «Мягкие роды»). В центре «Близкие» также проходят занятия йогой и фитнесом. Посещать его можно в детьми — пространство оборудовано комнатами для детей.

Центр «Близкие» находится по адресу: ул. Большая, д.100. Тел. 8-910-575-69-82.