В Рязани прошло заседание ассоциации торгово-промышленных палат ЦФО. Об этом сообщает губернатор области Павел Малков в своем телеграм-канале.

Вместе с президентом ТПП России Сергеем Катыриным глава региона обсудил взаимодействие Палаты с Рязанской областью.

«Торгово-промышленная палата в постоянном диалоге с бизнесом, знает все проблемы и поднимает их на всех уровнях власти. На комиссии Госсовета «Эффективная и конкурентная экономика» вместе работаем над улучшением условий для ведения бизнеса и снижением административной нагрузки на предпринимателей», — подчеркнул Павел Малков.

В 2024 году в торгово-промышленную палату Рязанской области вступило более 400 предпринимателей. Сегодня в Рязани открылось отделение международного коммерческого арбитражного суда при ТПП России. Предприниматели теперь могут быстро и удобно разрешить конфликтные ситуации без участия государственных судов.

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Совместно с ТПП запущены многие полезные для жителей проекты. Например, социальная карта «Забота», с помощью которой рязанцы могут получить скидки на товары и услуги. Открыт центр семейного бизнеса, ведётся реестр семейных компаний, в котором уже более ста организаций.