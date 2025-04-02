В Рязани прошло заседание ассоциации торгово-промышленных палат ЦФО. Об этом сообщает губернатор области Павел Малков в своем телеграм-канале.
Вместе с президентом ТПП России Сергеем Катыриным глава региона обсудил взаимодействие Палаты с Рязанской областью.
В 2024 году в торгово-промышленную палату Рязанской области вступило более 400 предпринимателей. Сегодня в Рязани открылось отделение международного коммерческого арбитражного суда при ТПП России. Предприниматели теперь могут быстро и удобно разрешить конфликтные ситуации без участия государственных судов.
Совместно с ТПП запущены многие полезные для жителей проекты. Например, социальная карта «Забота», с помощью которой рязанцы могут получить скидки на товары и услуги. Открыт центр семейного бизнеса, ведётся реестр семейных компаний, в котором уже более ста организаций.