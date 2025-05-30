В Рязани открылось новое детское отделение стоматологической поликлиники №1

В Дашково-Песочне начала работу новое детское отделение на базе стоматологической поликлиники №1. Губернатор Павел Малков 30 мая лично посетил открытие отделения и оценил его оснащение и условия для пациентов.

Ранее жители микрорайона обращались в стоматологическое отделение №4 на улице Тимакова, однако его мощности перестали справляться с нагрузкой из-за активного притока семей с детьми. По инициативе главы региона было принято решение о расширении службы. Для этого отремонтировали здание на улице Советской Армии, а с марта этого года его оснащали современным оборудованием и мебелью. На реализацию проекта направили более 2,8 млн рублей.

Во время визита Павел Малков и министр здравоохранения региона Александр Пшенников осмотрели кабинеты неотложной помощи, стерилизационное отделение, терапевтический и хирургический блоки. Отдельное внимание уделили доступности клиники для людей с ограниченными возможностями.

Главный врач поликлиники Владимир Пешков рассказал, что в новом отделении оказывают полный спектр стоматологических услуг: лечение, диагностику, хирургические вмешательства и профилактику. В хирургическом кабинете установлен лазерный аппарат, позволяющий проводить операции на современном уровне, включая коррекцию уздечек и вестибулопластику. Все помещения оборудованы ультразвуковыми приборами для гигиены и лечения заболеваний пародонта.

Павел Малков обратил внимание, что более 52 тысяч юных пациентов из Дашково-Песочни и других районов прикреплены к новой поликлинике и теперь могут лечить зубы в современных и комфортных условиях.

— Привели в порядок здание, закупили современное оборудование и мебель. Также в этом году приобретём аппарат для компьютерной томографии. В целом в регионе очень динамично развиваем стоматологическую службу. Занимаемся обновлением оборудования в кабинетах по всему региону: уже заменено 100 кресел, в ближайшее время заменим еще 24. Новые стоматологические установки включают модули врача и ассистента, удобные кресла и диодные светильники. Продолжаем закупать и другое необходимое для стоматологии оборудование».

Глава региона также обсудил с руководством поликлиники благоустройство прилегающей территории, подчеркнув, что комфорт пациентов должен быть обеспечен как внутри учреждения, так и вокруг него.