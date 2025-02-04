В Рязани открылись две новые аптеки сети «Самая скорая помощь». Теперь в сети уже 12 филиалов, которые работают во всех районах города: от Приокского до Песочни. Две новые аптеки открылись по адресам: Солотчинское шоссе, д. 2 и ул. Новосёлов, д. 21А. Причём первая из них работает в круглосуточном режиме.

В аптеке «Самая скорая помощь» представлено более 100 000 товаров, включая лекарства, медицинскую технику, товары для мам и малышей, лечебную косметику. Ассортимент постоянно расширяется, чтобы соответствовать потребностям покупателей.

Опытные фармацевты готовы дать подробную консультацию или ответить на ваши вопросы по телефону +7 (4912) 777-770 в круглосуточном режиме.

Реклама

Во всех аптеках сети «Самая скорая помощь» действует скидка 5% для жильцов домов ГК «Зелёный сад» и для сотрудников строительной компании. Найдите ближайшую аптеку на сайте https://apteka-ssp.ru/ и отправляйтесь за покупками!