В Рязани открыли стелу «Город трудовой доблести»

Она установлена в сквере у вокзала «Рязань-2» на пересечении Первомайского проспекта с улицей Вокзальной. Монумент выполнен в соответствии с рекомендацией российского военно-исторического общества из белого камня и украшен алюминиевыми листами с гравировкой. Дизайн-проект был разработан авторским коллективом Дениса Стритовича.

Стелы «Город трудовой доблести» устанавливаются во всех городах, которым присвоено звание «Город трудовой доблести». Город Рязань удостоен этого почетного звания указом президента Российской Федерации Владимира Путина 11 сентября 2023 года. С инициативой его присвоения областному центру выступило региональное отделение партии «Единая Россия». В поддержку также выступили руководство области, представители Общественной палаты города Рязани, члены общественных организаций, историки и краеведы.

«У нас сегодня с вами знаковое событие, которое точно войдет в современную историю Рязани. В Год защитника Отечества мы с вами открываем стелу «Город трудовой доблести». Это почетное звание присвоил Рязани наш президент В.В. Путин. Присвоил в знак огромного уважения к трудовому подвигу наших земляков», – отметил губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков.

Он обратил внимание, что звание присвоено ровно два года назад. 256 тысяч жителей Рязани и Рязанской области награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Павел Малков подчеркнул, что все работали на нужды фронта, абсолютно все, станки не останавливались ни днем ни ночью, планы выполнялись и перевыполнялись.

В 1944 году промышленность города дала продукции больше, чем в 1940-м. Рязань снабжала фронт боеприпасами и продовольствием, делали запчасти для самолетов, планеры, подвесные кабины, делали фугасные гранаты, мины, шили плащ-палатки, шинели, маскировочные костюмы и многое-многое другое. Работали железнодорожный узел, несколько аэродромов, готовили офицеров для разных родов войск, в военных госпиталях выхаживали раненых.

«Благодарю Российское военно-историческое общество за поддержку этого важнейшего для нас проекта. Мы вместе воплотили его в жизнь. Рязанцы внесли огромный вклад в Победу. Сегодня для нас всех дело чести – быть достойными наших предков», – заключил Павел Малков.

Во время Великой Отечественной войны женщины и дети заменяли мужей и отцов у станков, за рулем тяжеловесных машин. На всю страну гремела тракторная бригада Дарьи Матвеевны Гармаш, с 1942 года на протяжении 5 лет выигрывавшая соцсоревнование.

«Мы – участники специальной военной операции и других войн – чтим ратные подвиги наших земляков на фронтах и особо чтим тех, кто ковал Победу в тылу. Слава ратному подвигу наших земляков, слава труженикам тыла!» – сказал ветеран боевых действий, член фракции «Единой России» в Рязанской областной Думе Роман Иголкин.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»