В Рязани открыли мемориальный знак «Орден Победы»

Торжественное открытие состоялось 3 сентября – в день окончания Второй мировой войны. Мемориальный знак установлен на территории штаба общественной поддержки партии «Единая Россия».
Право открыть памятник предоставили участникам специальной военной операции – полковнику, командиру полка №387 Михаилу Давыдову и подполковнику, депутату Рязанской областной Думы Роману Иголкину.
С инициативой установки знака выступила межрегиональная организация «Союз кузнецов России». Материалом для отливки ордена весом 30 килограммов послужили гильзы от снарядов времен Великой Отечественной войны и от снарядов, привезенных участниками специальной военной операции.
Гильзы в тигель опустили – герой СВО и боевых действий в Сирийской арабской республике, кавалер трех орденов Мужества, капитан ВДВ Роман Козьев, президент Фонда «Служу Отечеству», полковник Александр Мирзоян, полковник, ветеран ВДВ Виталий Прытков, член совета рязанского регионального отделения РВИО Арсен Бабурин, член Рязанской топонимической комиссии Игорь Канаев, ветераны военной службы, депутаты областной и городской Думы, представители министерства по делам территорий.
После открытия кадеты выпустили шары с георгиевской ленточкой в небо. К мемориалу возложили цветы.
Публикация оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»