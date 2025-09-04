Четверг, 4 сентября, 2025
В Рязани открыли мемориальный знак «Орден Победы»

Алексей Самохин

Торжественное открытие состоялось 3 сентября – в день окончания Второй мировой войны. Мемориальный знак установлен на территории штаба общественной поддержки партии «Единая Россия».

Право открыть памятник предоставили участникам специальной военной операции – полковнику, командиру полка №387 Михаилу Давыдову и подполковнику, депутату Рязанской областной Думы Роману Иголкину.

«Хотелось бы, чтобы этот орден символизировал нашу общую победу над врагом. Чтобы «Ордена Победы» были установлены в каждом регионе, в каждом уголке нашей страны. Жители нашей страны неравнодушные люди, нас объединяет единство. Только вместе мы сможем победить любого врага», – отметил Михаил Давыдов.

С инициативой установки знака выступила межрегиональная организация «Союз кузнецов России». Материалом для отливки ордена весом 30 килограммов послужили гильзы от снарядов времен Великой Отечественной войны и от снарядов, привезенных участниками специальной военной операции.

«Этот знак нам прежде всего напоминает о подвигах наших предков. Мы восхищены их мужеством и стойкостью. Они самоотверженно, ценой собственной жизни защитили свободу и право на жизнь в годы Великой Отечественной войны. И сейчас в ходе специальной военной операции наши воины воодушевлены памятью наших предков», – отметил Роман Иголкин.

Гильзы в тигель опустили – герой СВО и боевых действий в Сирийской арабской республике, кавалер трех орденов Мужества, капитан ВДВ Роман Козьев, президент Фонда «Служу Отечеству», полковник Александр Мирзоян, полковник, ветеран ВДВ Виталий Прытков, член совета рязанского регионального отделения РВИО Арсен Бабурин, член Рязанской топонимической комиссии Игорь Канаев, ветераны военной службы, депутаты областной и городской Думы, представители министерства по делам территорий.

После открытия кадеты выпустили шары с георгиевской ленточкой в небо. К мемориалу возложили цветы.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

