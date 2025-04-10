В Рязани открыли мемориальный баннер, посвященный Героям СВО

На площадке школы №47 г. Рязани состоялась торжественная церемония открытия мемориального баннера, посвященного выпускникам учебного заведения – участникам СВО, погибшим при исполнении воинского долга.

На мемориальном баннере увековечены имена трех выпускников класса «Спасатели» рязанской школы №47: Ильи Ермакова, Андрея Шатило и Евгения Заломина, посмертно награжденных Орденом Мужества за проявленные героизм и отвагу.

Участниками патриотической акции стали семьи воинов, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог, представители рязанского филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», ветераны спецоперации, выпускники учебного заведения, педагоги и учащиеся, а также курсанты РВВДКУ им. генерала армии В.Ф. Маргелова.

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К собравшимся обратился ветеран СВО, участник областного кадрового проекта «ГЕРОИ62» Максим Катков. Он отметил беспримерную самоотдачу и силу духа погибших рязанцев, подвиги которых навсегда останутся в героической летописи страны.

«Дав присягу своей Родине, выпускники этой школы пали смертью храбрых. Все мы – участники спецоперации – навсегда оставили частичку себя на той земле, где воевали. И все ради того, чтобы одержать общую Победу!», – отметил он.

В рамках церемонии собравшиеся почтили память павших минутой молчания, был дан троекратный оружейный салют. Прозвучал Гимн Российской Федерации. Родители воинов поделились воспоминаниями о них.