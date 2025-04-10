В Рязани открыли мемориальный баннер, посвященный Героям СВО

На площадке школы №47 г. Рязани состоялась торжественная церемония открытия мемориального баннера, посвященного выпускникам учебного заведения – участникам СВО, погибшим при исполнении воинского долга.
На мемориальном баннере увековечены имена трех выпускников класса «Спасатели» рязанской школы №47: Ильи Ермакова, Андрея Шатило и Евгения Заломина, посмертно награжденных Орденом Мужества за проявленные героизм и отвагу.
Участниками патриотической акции стали семьи воинов, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог, представители рязанского филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», ветераны спецоперации, выпускники учебного заведения, педагоги и учащиеся, а также курсанты РВВДКУ им. генерала армии В.Ф. Маргелова.
К собравшимся обратился ветеран СВО, участник областного кадрового проекта «ГЕРОИ62» Максим Катков. Он отметил беспримерную самоотдачу и силу духа погибших рязанцев, подвиги которых навсегда останутся в героической летописи страны.
В рамках церемонии собравшиеся почтили память павших минутой молчания, был дан троекратный оружейный салют. Прозвучал Гимн Российской Федерации. Родители воинов поделились воспоминаниями о них.