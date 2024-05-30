Четверг, 30 мая, 2024

В Рязани открыли мемориальную доску педагогу Галине Акининой

Автор: 7info

Опубликовано

В Рязани увековечили память Заслуженного учителя РФ Галины Акининой. 29 мая в школе № 63, которой она руководила 35 лет, состоялось торжественное открытие мемориальной доски, сообщает пресс-служба Гордумы.

На церемонии присутствовали родные и коллеги Галины Анатольевны, ученики школы, представители администрации города, Общественной палаты, депутаты Рязанской городской Думы.

— Галина Анатольевна была требовательным руководителем, но при этом искренним и отзывчивым человеком, всегда готовым помочь. За это она снискала безграничное уважение среди коллег, — отметила заместитель председателя комитета по социальным вопросам Рязанской городской Думы Светлана Ворнакова.

Благодаря Галине Акининой школа № 63 стала одной из лучших в регионе. Была разработана система работы с одаренными детьми, ученики регулярно занимали призовые места на олимпиадах. Школа трижды получала диплом «Лучшая школа России», а также занимала третье место в российском смотре на лучшую воспитательную систему.

Заслуги Галины Акининой были отмечены званием «Заслуженный учитель Российской Федерации» и Почетным знаком «За особые заслуги перед Рязанью».

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Рязани пропал 34-летний местный житель

Новости Рязани
О его судьбе ничего не известно с 25 мая 2024 года.

Депутат раскрыл правила «борьбы» за парковочное место во дворе

Новости мира
Депутат подчеркивает: никто не может считать часть двора своей собственностью. Заявления «это мое место» юридической силы не имеют.

В Рязани прошел региональный форум #ПРОБИЗНЕС2024

Новости Рязани
Мероприятие ежегодно реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Молодые касимовцы собственным примером доказывают, что и в провинции можно реализовать себя

Новости Касимова
В Касимове завершается социокультурный проект «Жить в провинции». Он...

На смену мошкам и комарам придут слепни и лосиная вошь

Новости Рязани
А активность клещей сохранится весь бесснежный период.