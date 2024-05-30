В Рязани открыли мемориальную доску педагогу Галине Акининой

В Рязани увековечили память Заслуженного учителя РФ Галины Акининой. 29 мая в школе № 63, которой она руководила 35 лет, состоялось торжественное открытие мемориальной доски, сообщает пресс-служба Гордумы.

На церемонии присутствовали родные и коллеги Галины Анатольевны, ученики школы, представители администрации города, Общественной палаты, депутаты Рязанской городской Думы.

— Галина Анатольевна была требовательным руководителем, но при этом искренним и отзывчивым человеком, всегда готовым помочь. За это она снискала безграничное уважение среди коллег, — отметила заместитель председателя комитета по социальным вопросам Рязанской городской Думы Светлана Ворнакова.

Благодаря Галине Акининой школа № 63 стала одной из лучших в регионе. Была разработана система работы с одаренными детьми, ученики регулярно занимали призовые места на олимпиадах. Школа трижды получала диплом «Лучшая школа России», а также занимала третье место в российском смотре на лучшую воспитательную систему.

Заслуги Галины Акининой были отмечены званием «Заслуженный учитель Российской Федерации» и Почетным знаком «За особые заслуги перед Рязанью».