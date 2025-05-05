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В Рязани открыли мемориальную доску на здании, где в годы войны размещался эвакогоспиталь

Анастасия Мериакри

В Рязани открыли мемориальную доску на фасаде Дома общественных организаций. Памятный знак посвящен эвакогоспиталям №1381, 3237, 4793, которые размещались в этом здании в годы Великой Отечественной войны. Рязань была важнейшим промышленным, транспортным, образовательным, военным и госпитальным центром.

В торжественной церемонии открытия приняли участие первый заместитель Председателя Правительства области Анна Рослякова, участник Великой Отечественной войны Герман Грибакин, представители культурных и образовательных учреждений, общественных организаций, национальных объединений, молодежь.

Рязанский краевед Арсен Бабурин раздал гостям церемонии памятные карточки, выпущенные активистами лагеря «Рубин». В них отражены основные даты и события в Рязани времен войны – городе воинской и трудовой доблести. 

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Почетное право открыть мемориальную доску, выполненную скульптором Василием Горбуновым, предоставили Анне Росляковой и Герману Грибакину.

Продолжением торжественной церемонии стал вечер памяти в концертном зале Дома общественных организаций. Зрители смогли окунуться в атмосферу военных лет, послушать рассказы историков о работе эвакогоспиталей в Рязани.

В Рязани открыли мемориальную доску на здании, где в годы войны размещался эвакогоспиталь Рязань была важнейшим промышленным, транспортным, образовательным, военным и госпитальным центром.
В Рязани открыли мемориальную доску на здании, где в годы войны размещался эвакогоспиталь Рязань была важнейшим промышленным, транспортным, образовательным, военным и госпитальным центром.
В Рязани открыли мемориальную доску на здании, где в годы войны размещался эвакогоспиталь Рязань была важнейшим промышленным, транспортным, образовательным, военным и госпитальным центром.
В Рязани открыли мемориальную доску на здании, где в годы войны размещался эвакогоспиталь Рязань была важнейшим промышленным, транспортным, образовательным, военным и госпитальным центром.
В Рязани открыли мемориальную доску на здании, где в годы войны размещался эвакогоспиталь Рязань была важнейшим промышленным, транспортным, образовательным, военным и госпитальным центром.
В Рязани открыли мемориальную доску на здании, где в годы войны размещался эвакогоспиталь Рязань была важнейшим промышленным, транспортным, образовательным, военным и госпитальным центром.
В Рязани открыли мемориальную доску на здании, где в годы войны размещался эвакогоспиталь Рязань была важнейшим промышленным, транспортным, образовательным, военным и госпитальным центром.
В Рязани открыли мемориальную доску на здании, где в годы войны размещался эвакогоспиталь Рязань была важнейшим промышленным, транспортным, образовательным, военным и госпитальным центром.
В Рязани открыли мемориальную доску на здании, где в годы войны размещался эвакогоспиталь Рязань была важнейшим промышленным, транспортным, образовательным, военным и госпитальным центром.
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