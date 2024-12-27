В Рязани открылась выставка, посвящённая 25-летию детской творческой студии «Колибри»

25 декабря ноября в Выставочном зале Рязанского государственного областного художественного музея им. И. П. Пожалостина открылась выставка, посвящённая 25-летию детской творческой студии «Колибри».

Также открылся III Детский Арт-фестиваль «Волшебные миры маленькой Колибри». Уже с сегодняшнего дня будут проходить различные мастер-классы для детей (и взрослых).

27 декабря (пятница), 15:00–17:00.

Для детей 9-16 лет.

Мастер-класс «Новогодняя игрушка „Коты и ёлки“».

Гость: Гавриченко Марина — скульптор мелкой пластики.

Материалы: лёгкий пластилин, стеки, проволока.

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4 января (суббота), 12:00–14:00.

Для детей 8-13 лет.

Мастер-класс «Зимние колыбельные».

Гость: Пчелинцева Мария — иллюстратор.

Материалы: карандаш, стёрка, акварель, цветные карандаши, золотой маркер.

9 января (четверг), 12:00–14:00.

Для детей 9-13 лет.

Мастер-класс «Мир театра. Декорация».

Гость: Ксёнзова Юлия — театральный художник, главный художник Рязанского ТЮЗа. Материалы: карандаш, стёрка, маркеры, картон, ножницы, клей.

10 января (пятница), 14:00–15:00, 12+.

Лекция-презентация «Художник. Куратор. Музей»

— Как сделать выставку?

— Кто формирует ценность художественного произведения?

— Необычные современные художники.

Гость: Дарья Челпоченко (Москва) — куратор, искусствовед.

10 января (пятница), 15:30–17:30.

Круглый стол на тему «Современное искусство и дети».

Для педагогов-художников Рязани.

11 января (суббота), 12:00–14:00, 15:00–17:00

Для детей 9-16 лет.

Мастер-класс «Путешествие в Индию».

Гость: Конорова Ольга — живописец, график.

Материалы: карандаш, стёрка, маркеры, картон, гуашь.

12 января (воскресенье), 12:00–14:00.

Для детей 8-14 лет.

Мастер-класс «Художник. Сцена. Экран».

Гость: Чистова Екатерина — художник, режиссёр, оператор.

Материалы: карандаш, стёрка, чёрный маркер, бумага, телефон для съёмки.

16 января (четверг), 15:00–17:00.

Для детей 9-16 лет.

Мастер-класс «Путешествие в Перу».

Гость: Коршунова Мария — дизайнер.

Материалы: карандаш, стёрка, картон, клей, ножницы, ткань.

Мероприятия бесплатные. Запись по телефону 8 (4912) 44-03-77. Количество мест ограничено.

Выставка продолжит свою работу до 19 января 2025 года по адресу ул. Есенина, 112.

Выставочный зал открыт с 11:00 до 19:00 (касса до 18:00), кроме понедельника. Тел. для справок 44-03-77.

Возрастное ограничение: 6+.