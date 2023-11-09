В Рязани открылась выставка китайской художницы, работы которой хранятся в коллекции Владимира Путина

8 ноября в Рязанской библиотеке имени Горького прошло открытие выставки, на которой представлены работы известной китайской художницы Ван Сюлин. Выставка организована в рамках Международного фестиваля против отмены российской истории и культуры «На том стоим», который поддержал Президентским фонд культурных инициатив.
Вот что рассказала художница на открытии выставки:
Ван Сюлин является хранительницей древних традиций национальной китайской живописи гохуа. В разное время была ученицей таких мастеров, как Хуан Хэ, Ха Пэй, Чжан Вэй, Лю Дайлин, Чэнь Моу. Ее наставником был крупнейший деятель искусства Китая, художник-каллиграф Ван Сюэчжун.
Ван Сюлин долгое время изучала работы мастеров кисти прошлого: У Даоцзы, Жень Бонянь, Лю Цзию, Ван Шухуэй, Хуан Цюнь. Со временем художница овладела китайской портретной живописью. Наиболее известные ее произведения — «Восемьдесят семь «Изображение Будды», «Обновление природы», «Красавица». Ван Сюлин лауреат почетного звания «Выдающийся деятель национального искусства» в ряду пятидесяти деятелей искусства Китая.
Работы Ван Сюлин находятся в коллекциях Владимира Путина, Дмитрия Медведева и других государственных деятелей не только России, но и других стран. В настоящее время Ван Сюлин является специально приглашенным преподавателем Института Конфуция Российского государственного гуманитарного университета.
Выставка будет открыта для посещения с 8 по 23 ноября 2023 г.
Возрастное ограничение 6+