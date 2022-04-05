В Рязани открылась выставка к юбилею режиссёра Андрея Тарковского

В честь юбилея со дня рождения Андрея Тарковского в Рязанском художественном музее открылась просветительская выставка «Сотворение Родины», сообщает группа Рязанской области ВКонтакте.

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С 4 по 7 апреля пройдут встречи, лекции и мастер-классы ведущих преподавателей ВГИК. Сын режиссёра в память об отце подготовил документальный фильм «Андрей Тарковский. Кино как молитва».

По окончании мероприятий на площадке художественного музея выставка будет представлена поочередно в РГУ им. С. А. Есенина, РГРТУ им В. Ф. Уткина, Рязанском колледже культуры. В 2023 году выставка будет работать стационарно в КВЗ «На Грибоедова».

С Рязанской областью Андрея Тарковского связывал его дом в посёлке Мясной Путятинского района. Именно этот дом был источником его вдохновения и образом Родины. Здесь планируется создать культурный центр «Тарковский» для сохранения памяти о выдающемся режиссёре.